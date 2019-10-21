В мурманском порту потушили крупный пожар

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Открытое горение отработанного машинного масла в Мурманске ликвидировано на всей площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о пожаре в одноэтажном здании на улице Траловая, где горело отработанное машинное масло на площади 500 квадратных метров. По этому адресу находится Мурманская судоверфь.

"Объявлена ликвидация открытого горения на всей площади", - сказал собеседник агентства.