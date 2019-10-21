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РИА Новости

В мурманском порту потушили крупный пожар

10:15 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДежурная часть МЧС
Дежурная часть МЧС
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Дежурная часть МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Открытое горение отработанного машинного масла в Мурманске ликвидировано на всей площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о пожаре в одноэтажном здании на улице Траловая, где горело отработанное машинное масло на площади 500 квадратных метров. По этому адресу находится Мурманская судоверфь.
"Объявлена ликвидация открытого горения на всей площади", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, к тушению пожара привлекались 37 человек и 13 единиц техники.
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МурманскРоссияПроисшествия
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