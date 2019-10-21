В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия за сутки со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 15 нарушениях режима прекращения огня за 19 октября.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) составило десять раз", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что по территории ДНР было выпущено 13 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы шести населенных пунктов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.