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РИА Новости

В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия за сутки со стороны силовиков

09:59 21.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
Жилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 15 нарушениях режима прекращения огня за 19 октября.
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В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) составило десять раз", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что по территории ДНР было выпущено 13 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы шести населенных пунктов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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