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РИА Новости
РИА Наука

В Роспатенте ожидают принятия закона о 3D-моделях в 2019 году

09:55 21.10.2019 (обновлено: 11:39 21.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной службы по интеллектуальной собственности в Москве
Здание Федеральной службы по интеллектуальной собственности в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Закон об использовании 3D-моделей при патентовании может быть принят Госдумой уже в 2019 году, такое мнение выразил в интервью РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев в преддверии московского международного форума "Открытые инновации".
"Возможно, в этом году", - сказал Ивлиев, отвечая на вопрос, когда он ожидает принятие закона. Он пояснил, что законопроект вносит изменения в Гражданский кодекс, в частности, предоставляет возможность прилагать к материалам заявки трехмерные модели заявляемых объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков).
По словам главы Роспатента, 3D-модели позволят оптимизировать экспертизу (сократить трудозатраты и сроки) за счет представления заявленного технического решения во всех деталях, даже самых незначительных. "Кроме того, обсуждение нужно вынести и на международный уровень. Для нас очень важно, чтобы 3D-стандарт стал международным стандартом", - указал он.
В феврале руководитель Роспатента Григорий Ивлиев сообщал РИА Новости, что ведомство намерено провести масштабную цифровизацию, в рамках которой к документам заявки на регистрацию объекта можно будет приобщать 3D-модели. По словам Ивлиева, это упростит этап экспертизы по существу, позволит использовать искусственный интеллект при анализе документов заявки и сократит сроки экспертизы.
Рабочая группа по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика" в начале апреля сообщила, что одобрила законопроект об использовании 3D-моделей при патентовании, документ был рассмотрен в правительстве и одобрен на заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию. В августе правительство РФ внесло законопроект в Госдуму.
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РИА НаукаФорум "Открытые инновации" 2019Григорий ИвлиевРоспатентГосдума РФСколковоРоссия
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