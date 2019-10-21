В Северной Осетии арестовали замглавы села, подозреваемого в убийстве

ПЯТИГОРСК, 21 окт - РИА Новости. Суд заключил под стражу заместителя главы села Црау в Северной Осетии, подозреваемого в убийстве местного жителя, сообщает следственное управление СК по региону.

Ранее в ведомстве сообщили, что 15 октября в городе Алагире подозреваемый из огнестрельного оружия выстрелил в 44-летнего жителя селения Црау и скрылся. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, отмечали в СК. По данным ведомства, позже чиновник был задержан.