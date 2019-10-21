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РИА Новости

Роспатент в 2020 году запустит проекты с использованием блокчейна

09:15 21.10.2019 (обновлено: 11:40 21.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуководитель Роспатента Григорий Ивлиев на пресс-конференции в преддверии Международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии"
Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев на пресс-конференции в преддверии Международной конференции Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роспатент планирует подвести итоги пилотных проектов с использованием блокчейна в конце 2019 года, а уже в следующем году начать опытную эксплуатацию, сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости в преддверии московского международного форума "Открытые инновации".
Роспатент в начале 2019 года запустил пилотные проекты с использованием блокчейна, например, регистрацию перехода исключительных прав в распределенном реестре.
"Итоги (пилотных проектов - ред.) будут в конце года. ... К декабрю-январю будет ясная картина, что удалось сделать. Среди задач – создание системы онлайн-регистрации перехода прав, автоматизированной системы поиска для экспертов, автоматизация формальной экспертизы, создание нового удобного сервиса для подачи электронных заявок и еще ряд таких задач", - рассказал он.
"В 2020 году планируется этап опытной эксплуатации, когда все решения будут системными", - отметил глава ведомства. Роспатент также планирует запустить в следующем году две цифровые платформы. "Одна внешняя – по поиску информации, вторая внутренняя – по регистрации. Аутсорсинговые организации тоже получат к ней доступ, а также министерства, ведомства, крупнейшие госкорпорации. Все общение будет в электронном виде", - добавил он.
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях с криптовалютой биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
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Форум "Открытые инновации" 2019Григорий ИвлиевРоспатентСколковоРоссияТехнологии
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