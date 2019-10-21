Роспатент в 2020 году запустит проекты с использованием блокчейна

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роспатент планирует подвести итоги пилотных проектов с использованием блокчейна в конце 2019 года, а уже в следующем году начать опытную эксплуатацию, сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости в преддверии московского международного форума "Открытые инновации".

Роспатент в начале 2019 года запустил пилотные проекты с использованием блокчейна, например, регистрацию перехода исключительных прав в распределенном реестре.

"Итоги (пилотных проектов - ред.) будут в конце года. ... К декабрю-январю будет ясная картина, что удалось сделать. Среди задач – создание системы онлайн-регистрации перехода прав, автоматизированной системы поиска для экспертов, автоматизация формальной экспертизы, создание нового удобного сервиса для подачи электронных заявок и еще ряд таких задач", - рассказал он.

"В 2020 году планируется этап опытной эксплуатации, когда все решения будут системными", - отметил глава ведомства. Роспатент также планирует запустить в следующем году две цифровые платформы. "Одна внешняя – по поиску информации, вторая внутренняя – по регистрации. Аутсорсинговые организации тоже получат к ней доступ, а также министерства, ведомства, крупнейшие госкорпорации. Все общение будет в электронном виде", - добавил он.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях с криптовалютой биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.