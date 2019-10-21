Шойгу рассказал о проблеме с охраной мест содержания боевиков в Сирии

ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Проблема с охраной мест содержания боевиков в Сирии требует немедленного решения, и не только на уровне России, Турции и США, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу подчеркнул, что "часть лагерей и часть мест, в которых содержались террористы из нескольких десятков стран, перестали охраняться, и террористы стали "растекаться".

"Куда они пойдут дальше - этого никто не знает. Но на сегодняшнем коротком, тактическом этапе сотрудничества, на наш взгляд, это проблема, которая требует немедленного решения. И не только на уровне "Россия - Турция - США", - сказал Шойгу.