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РИА Новости
Война в Сирии

Шойгу рассказал о проблеме с охраной мест содержания боевиков в Сирии

09:09 21.10.2019 (обновлено: 09:16 21.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинКурдский блокпост в районе Манбидж на трассе М4, переданный сирийской армии
Курдский блокпост в районе Манбидж на трассе М4, переданный сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Курдский блокпост в районе Манбидж на трассе М4, переданный сирийской армии. Архивное фото
ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Проблема с охраной мест содержания боевиков в Сирии требует немедленного решения, и не только на уровне России, Турции и США, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу подчеркнул, что "часть лагерей и часть мест, в которых содержались террористы из нескольких десятков стран, перестали охраняться, и террористы стали "растекаться".
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"Куда они пойдут дальше - этого никто не знает. Но на сегодняшнем коротком, тактическом этапе сотрудничества, на наш взгляд, это проблема, которая требует немедленного решения. И не только на уровне "Россия - Турция - США", - сказал Шойгу.
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Война в СирииСергей ШойгуТурцияСирияРоссияСША
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