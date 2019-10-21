В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 19 октября украинские силовики не открывали огонь по территории ЛНР. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 20 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и вооружения БМП по подконтрольному ЛНР населенному пункту Фрунзе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.