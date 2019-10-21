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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

08:41 21.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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Последствия обстрела в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 19 октября украинские силовики не открывали огонь по территории ЛНР. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
20 октября, 13:39РИА Новости
В ЛНР отвергли обвинения со стороны Киева в обстрелах в Донбассе
"За 20 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и вооружения БМП по подконтрольному ЛНР населенному пункту Фрунзе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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