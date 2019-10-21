Япония подтвердила задержание профессора в Китае

ТОКИО, 21 окт - РИА Новости. Правительство Японии подтвердило задержание в Китае японского профессора, который, по сообщениям некоторых СМИ, подозревается китайскими властями в шпионаже.

"Мы оказываем максимальную поддержку, консульские сотрудники встречались с ним и помогают ему связаться с родственниками", - заявил на брифинге в понедельник генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Каких-либо подробностей не приводится.

По данным агентства, с 2015 года по меньшей мере 13 японцев задерживались в Китае по разным причинам, в том числе по обвинениям в шпионаже.