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РИА Новости

Япония подтвердила задержание профессора в Китае

08:38 21.10.2019
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© Fotolia / sp4764Наручники
Наручники
© Fotolia / sp4764
ТОКИО, 21 окт - РИА Новости. Правительство Японии подтвердило задержание в Китае японского профессора, который, по сообщениям некоторых СМИ, подозревается китайскими властями в шпионаже.
"Мы оказываем максимальную поддержку, консульские сотрудники встречались с ним и помогают ему связаться с родственниками", - заявил на брифинге в понедельник генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Каких-либо подробностей не приводится.
Вместе с тем, как передало агентство Киодо, профессор из университета Хоккайдо в последнее время работал в военном институте при Минобороны Японии. Власти Китая задержали его в сентябре этого года.
По данным агентства, с 2015 года по меньшей мере 13 японцев задерживались в Китае по разным причинам, в том числе по обвинениям в шпионаже.
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