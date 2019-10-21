В Москве пьяный мужчина ранил полицейского при задержании

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пьяный мужчина в Москве сопротивлялся задержанию и порезал полицейского, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому", - рассказали в пресс-службе.