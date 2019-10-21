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РИА Новости

В Японии не выявили нарушений в связи с заходами судов КНДР в порты страны

07:02 21.10.2019
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© Фото : まもПорт в городе Офунато провинции Иватэ в Японии
Порт в городе Офунато провинции Иватэ в Японии
© Фото : まも
Порт в городе Офунато провинции Иватэ в Японии . Архивное фото
ТОКИО, 21 окт - РИА Новости. Правительство Японии не выявило случаев нарушения законов страны в связи с сообщениями о заходе в японские порты судов КНДР под флагами других стран в обход санкций СБ ООН.
"Факты перевозки северокорейского угля или нарушений внутренних законов (нашей) страны пока не подтверждаются", - заявил на брифинге в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
По его словам, соответствующие органы проводят расследование в связи с сообщениями о возможных нарушениях на торговлю с КНДР из-за отказа Пхеньяна прекращать ядерную и ракетные программы.
Ранее агентство Киодо передало о том, что после принятия а августе 2017 года резолюции СБ ООН о запрете на экспорт угля из КНДР, было зафиксировано более сотни заходов в японские порты северокорейских судов под флагами Панамы после посещения ими Китая и России для предполагаемого сокрытия истинного происхождения находившихся на борту грузов.
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По данным береговой охраны Японии, среди грузов не было обнаружено запрещенных для ввоза в Японию материалов. Вместе с тем, японские законы запрещают заходить в страну только тем судам, которые плавают под флагами КНДР.
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