В Японии не выявили нарушений в связи с заходами судов КНДР в порты страны

ТОКИО, 21 окт - РИА Новости. Правительство Японии не выявило случаев нарушения законов страны в связи с сообщениями о заходе в японские порты судов КНДР под флагами других стран в обход санкций СБ ООН.

"Факты перевозки северокорейского угля или нарушений внутренних законов (нашей) страны пока не подтверждаются", - заявил на брифинге в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

По его словам, соответствующие органы проводят расследование в связи с сообщениями о возможных нарушениях на торговлю с КНДР из-за отказа Пхеньяна прекращать ядерную и ракетные программы.

Ранее агентство Киодо передало о том, что после принятия а августе 2017 года резолюции СБ ООН о запрете на экспорт угля из КНДР, было зафиксировано более сотни заходов в японские порты северокорейских судов под флагами Панамы после посещения ими Китая и России для предполагаемого сокрытия истинного происхождения находившихся на борту грузов.