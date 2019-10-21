Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил трёхкилометровый столб пепла

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до трех тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные ученых.

"В понедельник днем по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до трех тысяч метров над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении от исполина", - говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве отметают, что выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края в настоящее время не зафиксировано.

"Вместе с тем, ученые не исключают такую вероятность", - добавляют в МЧС.

Там также сообщают, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в том районе не зарегистрировано.