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РИА Новости

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил трёхкилометровый столб пепла

06:57 21.10.2019 (обновлено: 08:49 21.10.2019)
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© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до трех тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные ученых.
"В понедельник днем по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до трех тысяч метров над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении от исполина", - говорится в сообщении.
В спасательном ведомстве отметают, что выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края в настоящее время не зафиксировано.
"Вместе с тем, ученые не исключают такую вероятность", - добавляют в МЧС.
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Там также сообщают, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в том районе не зарегистрировано.
Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края. В настоящее время на вулкане продолжается взрыво-экструзивное извержение, которое сопровождается регулярными выбросами пепла на различную высоту.
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