Шойгу раскритиковал искусственное расширение сферы сотрудничества АТР

ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Искусственное расширение сферы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) до так называемого Индо-Тихоокеанского региона может привести к осложнению обстановки в этой части планеты, такие методы уже опробованы в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) может быть обеспечена только с учетом интересов расположенных здесь стран. Полагаем, что искусственное расширение сферы сотрудничества до так называемого Индо-Тихоокеанского региона нацелено на создание разделительных линий, столкновение государств АТР и в итоге - на сдерживание регионального развития", - сказал Шойгу, выступая в понедельник на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

По его словам, "подобные методы уже были отработаны в Европе, Африке и на Ближнем Востоке".

Министр обороны России констатировал, что "сегодня наиболее опасные явления в сфере международной безопасности - это вовлечение стран вгонку вооружений за счет размещения на их территории дестабилизирующих видов вооружений, милитаризация космоса, перенос борьбы в киберсферу".

"Понимание данных проблем и готовность их решать путем диалога - главная цель мирового сообщества и государств, перед которыми стоят эти вызовы", - сказал Шойгу, отметив, что "Минобороны России намерено и впредь ориентироваться на тесную работу со всеми, кто заинтересован во взаимодействии и развитии мер доверия в военной области".