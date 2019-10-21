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РИА Новости

Шойгу раскритиковал искусственное расширение сферы сотрудничества АТР

06:46 21.10.2019 (обновлено: 13:10 21.10.2019)
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© РИА Новости / Жанна МанукянСергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности, Пекин
Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности, Пекин
© РИА Новости / Жанна Манукян
Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности, Пекин
ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Искусственное расширение сферы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) до так называемого Индо-Тихоокеанского региона может привести к осложнению обстановки в этой части планеты, такие методы уже опробованы в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) может быть обеспечена только с учетом интересов расположенных здесь стран. Полагаем, что искусственное расширение сферы сотрудничества до так называемого Индо-Тихоокеанского региона нацелено на создание разделительных линий, столкновение государств АТР и в итоге - на сдерживание регионального развития", - сказал Шойгу, выступая в понедельник на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
По его словам, "подобные методы уже были отработаны в Европе, Африке и на Ближнем Востоке".
Министр обороны России констатировал, что "сегодня наиболее опасные явления в сфере международной безопасности - это вовлечение стран вгонку вооружений за счет размещения на их территории дестабилизирующих видов вооружений, милитаризация космоса, перенос борьбы в киберсферу".
Министр обороны Сергей Шойгу
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"Понимание данных проблем и готовность их решать путем диалога - главная цель мирового сообщества и государств, перед которыми стоят эти вызовы", - сказал Шойгу, отметив, что "Минобороны России намерено и впредь ориентироваться на тесную работу со всеми, кто заинтересован во взаимодействии и развитии мер доверия в военной области".
В завершение он пожелал участникам форума плодотворных дискуссий по поиску новых подходов к сохранению мира и обеспечению процветания "общего азиатско-тихоокеанского дома".
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Сергей ШойгуРоссияБезопасностьВ мире
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