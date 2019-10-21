Американские СМИ рассказали о советской разработке, напугавшей НАТО

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Самый быстрый истребитель в мире МиГ-25, стоящий на вооружении российских ВКС, напугал США и НАТО, когда его только разработали, пишет портал Самый быстрый истребитель в мире МиГ-25, стоящий на вооружении российских ВКС, напугал США и НАТО, когда его только разработали, пишет портал We Are The Mighty

Издание отмечает, что военная машина, созданная еще в СССР, более 50 лет назад, выглядит громоздкой в сравнении с истребителями четвертого и пятого поколений и ей недостает лоска МиГ-29 и еще более "зловещих" F-35, F-22 и Су-57. Кроме того, портал сравнивает наружность МиГ-25 с грузовым фургоном.

Подчеркивается, что советские разработчики оснастили истребитель двумя турбореактивными двигателями, которые позволили летательному аппарату разгоняться до скорости 2,8 Маха и даже до 3,2 Маха, если пилоты были готовы подвергнуть двигатели риску. Эта разработка, добавляет издание, "напугала США и остальных членов НАТО", поскольку МиГ-25 был не только "до жути" быстрым и мощным, его конструкция предполагала, что он может быть очень маневренным, а к этому западные инженеры лишь стремились.

Но после того как в 1976 году советский летчик Виктор Беленко угнал истребитель в Японию и передал иностранным властям летательный аппарат, американские специалисты выяснили, что самолету недостает РЛС для обнаружения и поражения низколетящих целей, из-за чего пилот не мог одновременно видеть противника перед и под собой. Поэтому, пишет издание, ему приходилось спускаться для сражения с другими истребителями, и в этом случае он терял преимущество от высокой скорости из-за недостаточной маневренности.