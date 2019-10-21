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РИА Новости

Американские СМИ рассказали о советской разработке, напугавшей НАТО

04:09 21.10.2019 (обновлено: 15:16 21.10.2019)
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© РИА Новости / Скрынников / Перейти в фотобанкМиГ-25
МиГ-25
© РИА Новости / Скрынников
Перейти в фотобанк
МиГ-25. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Самый быстрый истребитель в мире МиГ-25, стоящий на вооружении российских ВКС, напугал США и НАТО, когда его только разработали, пишет портал We Are The Mighty.
Издание отмечает, что военная машина, созданная еще в СССР, более 50 лет назад, выглядит громоздкой в сравнении с истребителями четвертого и пятого поколений и ей недостает лоска МиГ-29 и еще более "зловещих" F-35, F-22 и Су-57. Кроме того, портал сравнивает наружность МиГ-25 с грузовым фургоном.
Подчеркивается, что советские разработчики оснастили истребитель двумя турбореактивными двигателями, которые позволили летательному аппарату разгоняться до скорости 2,8 Маха и даже до 3,2 Маха, если пилоты были готовы подвергнуть двигатели риску. Эта разработка, добавляет издание, "напугала США и остальных членов НАТО", поскольку МиГ-25 был не только "до жути" быстрым и мощным, его конструкция предполагала, что он может быть очень маневренным, а к этому западные инженеры лишь стремились.
Но после того как в 1976 году советский летчик Виктор Беленко угнал истребитель в Японию и передал иностранным властям летательный аппарат, американские специалисты выяснили, что самолету недостает РЛС для обнаружения и поражения низколетящих целей, из-за чего пилот не мог одновременно видеть противника перед и под собой. Поэтому, пишет издание, ему приходилось спускаться для сражения с другими истребителями, и в этом случае он терял преимущество от высокой скорости из-за недостаточной маневренности.
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В заключение портал пишет, что истребитель МиГ-25 до сих пор остается самым быстрым в мире, а теперь еще и оснащен арсеналом, который может "испарить слезы на лице пилотов", однако, по мнению автора статьи, это не имеет значения, поскольку в небе ему "не с чем сражаться".
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Су-57Воздушно-космические силы РоссииМиГ-25НАТОF-35ЯпонияРоссияСССРСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Правда в том, что и Миг-25 и Су-57 -самолеты, разработанные в СССР, только Су-57 подвергся глубокой модернизации и как бы не называли его истребителем 5-ого поколения, это не так. О требованиях к истребителю 5-ого поколения можно пичитать в той же Википедии и сравнить с Су-57.
21 октября, 08:27
aalekseevan
21240261
Россия знает что он может,а это главное!
21 октября, 06:12
Александр Есипов
5510002
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