Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны

ГРОЗНЫЙ, 21 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что между руководством России и арабских стран сложились искренние и дружелюбные отношения.

Кадыров в начале минувшей недели в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, где состоялись встречи с руководством этих стран.

"Большинство встреч проходит без камер, и я наблюдал за ними. Долго думал, и мне очень понравилось искреннее отношение и со стороны Саудовской Аравии, и ОАЭ, и в первую очередь нашего президента. Когда камеры, мы знаем, что говорят только то, что необходимо. При свободном общении бывают и шутки, и понимание - и здесь обнаруживается, насколько это дружная встреча", - рассказал Кадыров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, по-другому не могло быть, потому что "для России арабский мир очень нужен", как и "для арабского мира очень нужна Россия". Кадыров уверен, что "арабский мир нашел союзника в России" и страны активно налаживает экономические связи. "Это очень хороший союз на сегодняшнее время", - полагает он.

Глава Чечни добавил, что во время поездки в арабские страны испытывал гордость за свою страну и ее президента.

"Я был горд за нашего президента и наше государство. Это не однодневная работа президента Владимира Путина. Как только стал главой государства, он протянул руку дружбы исламскому миру", - сказал Кадыров.