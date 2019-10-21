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РИА Новости

Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны

01:30 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 21 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что между руководством России и арабских стран сложились искренние и дружелюбные отношения.
Кадыров в начале минувшей недели в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, где состоялись встречи с руководством этих стран.
"Большинство встреч проходит без камер, и я наблюдал за ними. Долго думал, и мне очень понравилось искреннее отношение и со стороны Саудовской Аравии, и ОАЭ, и в первую очередь нашего президента. Когда камеры, мы знаем, что говорят только то, что необходимо. При свободном общении бывают и шутки, и понимание - и здесь обнаруживается, насколько это дружная встреча", - рассказал Кадыров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
По его словам, по-другому не могло быть, потому что "для России арабский мир очень нужен", как и "для арабского мира очень нужна Россия". Кадыров уверен, что "арабский мир нашел союзника в России" и страны активно налаживает экономические связи. "Это очень хороший союз на сегодняшнее время", - полагает он.
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Глава Чечни добавил, что во время поездки в арабские страны испытывал гордость за свою страну и ее президента.
"Я был горд за нашего президента и наше государство. Это не однодневная работа президента Владимира Путина. Как только стал главой государства, он протянул руку дружбы исламскому миру", - сказал Кадыров.
По его словам, "Россия является самым искренним другом ислама". "Мы видим, как его (президента России) принимают и в Саудовской Аравии, и в ОАЭ. Этим они показывают, как необходим он для их государства, как его любят и уважают не только политики, шейхи, но и простые граждане", - заметил Кадыров.
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Владимир ПутинРамзан КадыровЧечняРоссияПолитика
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