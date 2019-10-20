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РИА Новости

НАТО сочла бессмысленным предложение России о моратории на размещение ракет

23:42 20.10.2019 (обновлено: 23:48 20.10.2019)
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© Фото : Public DomainАмериканский ракетный комплекс средней дальности BGM-109G Gryphon
Американский ракетный комплекс средней дальности BGM-109G Gryphon
© Фото : Public Domain
Американский ракетный комплекс средней дальности BGM-109G Gryphon
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. НАТО открыта к диалогу по вопросу размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД), однако предложение России ввести мораторий на их размещение лишено основы, заявила замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер в интервью газете "Коммерсант".
Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".
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"Мы открыты к диалогу, но считаем, что предложение о введении моратория лишено основы, поскольку Россия уже развернула на своей территории ракеты наземного базирования, дальность которых попадает в диапазон Договора о РСМД", - сказала Геттемюллер.
До 2 августа между США и Россией существовал договор о РСМД, полностью запрещавший эти ракеты. В начале года Вашингтон объявил о решении выйти из соглашения в одностороннем порядке, обвиняя Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДСергей ЛавровМИД РФНАТОСергей РябковВладимир ПутинРоссияСШАБезопасностьВ мире
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