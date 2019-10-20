НАТО сочла бессмысленным предложение России о моратории на размещение ракет

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. НАТО открыта к диалогу по вопросу размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД), однако предложение России ввести мораторий на их размещение лишено основы, заявила замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер в интервью газете НАТО открыта к диалогу по вопросу размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД), однако предложение России ввести мораторий на их размещение лишено основы, заявила замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер в интервью газете "Коммерсант"

Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".

"Мы открыты к диалогу, но считаем, что предложение о введении моратория лишено основы, поскольку Россия уже развернула на своей территории ракеты наземного базирования, дальность которых попадает в диапазон Договора о РСМД", - сказала Геттемюллер.