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РИА Новости

Партия "Ан-Нахда" заявила о готовности возглавить правительство в Тунисе

20:45 20.10.2019
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© AP Photo / Hassan AmmarЖест V на фоне тунисского флага
Жест V на фоне тунисского флага
© AP Photo / Hassan Ammar
Жест V на фоне тунисского флага. Архивное фото
ДОХА, 20 окт - РИА Новости. Кандидат от победившей на парламентских выборах в Тунисе партии умеренных исламистов "Ан-Нахда" займет пост премьер-министра, партия продолжает переговоры с другими политическими силами по поводу его кандидатуры, сообщил в воскресенье глава консультативного совета партии Абдель Керим аль-Харуни.
"Ан-Нахда готова править в качестве одержавшей победу на парламентских выборах партии и будет возглавлять будущее правительство, которое сформирует в партнерстве с другими партиями и организациями, получившими наибольший процент голосов на выборах", - сказал аль-Харуни, чьи слова приводит телеканал "Аль-Арабия".
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Лидер партии Рашид аль-Гануши провел консультации с партиями "Кальб Тунис" вышедшего во второй тур президентских выборов медиамагната Набиля аль-Каруи, "Демократическое движение", объединением "Аль-Карама", а также Всеобщим союзом труда, Тунисским союзом промышленности, торговли и традиционных ремесел, Тунисским союзом фермерства и рыболовства.
"Движение начало официальные переговоры для формирования правительства, оно возьмет на себя ответственность за управление страной, оно серьезно настроено на создание правительства на основе принципа партнерства", - отметил аль-Гануши.
По его словам, движение начало внутренние переговоры по поводу кандидатуры премьера, который смог бы взять на себя бразды правления государством.
Партия умеренных исламистов "Ан-Нахда" победила с небольшим отрывом на парламентских выборах в Тунисе, второе место заняла сформированная незадолго до выборов партия "Кальб Тунис" (Сердце Туниса), принадлежащая вышедшему во второй тур президентских выборов медиамагнату Набилю аль-Каруи. Также в парламент прошли объединение "Аль-Карама", Свободная конституционная партия и Демократическое движение.
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Первые после тунисской революции (в рамках Арабской весны) парламентские выборы 2011 года "Ан-Нахда" выиграла с 37% с огромным отрывом от конкурентов. На следующих выборах (2014) партия была второй с 27,8%.
На парламентских выборах на 217 депутатских мандатов претендовали около 15 тысяч кандидатов.
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