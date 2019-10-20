Источник сообщил о движении сирийской армии к провинции Хасеке

ДАМАСК, 20 окт - РИА Новости. Колонны сирийской армии направляются к востоку от реки Евфрат для развертывания в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, заявил РИА Новости военно-полевой источник.

"Сегодня в воскресенье колонны сирийской армии направляются на восток от Евфрата для развертывания в провинции Хасеке. Военные колонны состоят из трех мотострелковых бригад", - сообщил источник.

Автономная администрация северо-востока Сирии ранее объявила о достигнутых договоренностях с Дамаском, в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска на сегодняшний день вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо.

Анкара 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.