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РИА Новости
Война в Сирии

Источник сообщил о движении сирийской армии к провинции Хасеке

20:39 20.10.2019
1785
© Фото : SANAСирийские военные
Сирийские военные
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
ДАМАСК, 20 окт - РИА Новости. Колонны сирийской армии направляются к востоку от реки Евфрат для развертывания в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, заявил РИА Новости военно-полевой источник.
"Сегодня в воскресенье колонны сирийской армии направляются на восток от Евфрата для развертывания в провинции Хасеке. Военные колонны состоят из трех мотострелковых бригад", - сообщил источник.
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Автономная администрация северо-востока Сирии ранее объявила о достигнутых договоренностях с Дамаском, в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска на сегодняшний день вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо.
Анкара 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
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16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
3900011
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