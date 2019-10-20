В Молдавии на местных выборах зафиксировали 58 нарушений

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил на брифинге в воскресенье заявил, что во время проведения местных выборов было зарегистрировано 58 нарушений, информация о них передана в полицию.

Выборы местных органов власти проходят в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Гражданам страны предстоит выбрать 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах).

"На протяжении дня нас проинформировали о 58 случаях нарушений, 17 из них касаются агитации в день выборов, в 11 случаях речь идет о демонстрации бюллетеней с проставленными печатями, в 4 случаях речь идет о подкупе избирателей. Все эти случаи будут рассмотрены Генеральным инспекторатом полиции", - сказал Чимил.

По его словам, к 18.00 (совпадает с мск) в республике проголосовали около 36% избирателей, в Кишиневе явка составила около 30%.

Кроме того, в четырех одномандатных округах 20 октября проходят выборы депутатов - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы. По словам главы ЦИК, в округе №17 в голосовании приняли участие около 23 тысяч человек, в округе №33 — 20 тысяч избирателей, в округе №48 — 1,1 тысяч человек, а в округе №50 — 6,9 тысяч. За рубежом активнее всего голосуют во Франции, Италии, Бельгии.

Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.