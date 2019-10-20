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РИА Новости

Явка на выборах мэра Кишинева превысила необходимый порог

16:59 20.10.2019
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© Спутник / Перейти в фотобанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии
© Спутник
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КИШИНЕВ, — 20 окт РИА Новости. Явка избирателей на местных выборах в Кишиневе превысила порог в 25%, выборы можно считать состоявшимися.
Выборы местных органов власти проходят в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Гражданам страны предстоит выбрать 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах).
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"В Кишиневе избирательные участки посетили 25,01% избирателей, проголосовали 183,8 тысяч человек. Явка в пригородах столицы составила 28,8%", - сообщается на сайте Центризбиркома.
Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.
Избирательные участки закроются в 21:00 (совпадает с мск).
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