Явка на выборах мэра Кишинева превысила необходимый порог

КИШИНЕВ, — 20 окт РИА Новости. Явка избирателей на местных выборах в Кишиневе превысила порог в 25%, выборы можно считать состоявшимися.

Выборы местных органов власти проходят в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Гражданам страны предстоит выбрать 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах).

"В Кишиневе избирательные участки посетили 25,01% избирателей, проголосовали 183,8 тысяч человек. Явка в пригородах столицы составила 28,8%", - сообщается на сайте Центризбиркома.

Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.