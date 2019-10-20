В Чили более 20 тысяч семей остались без света на фоне протестов в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Более 20 тысяч семей в столице Чили остались без света на фоне массовых протестов в стране, продолжающихся несколько дней, следует из сообщения мэрии Сантьяго.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам в стране. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника. Власти Чили ввели комендантский час в столице и ряде городов в ночь с 19 на 20 октября.
"К этому часу 20 084 семей находятся без энергоснабжения... Энергокомпаний начали инспекцию линий электропередач, чтобы определить причины отключений и отремонтировать их", - сообщается в Twitter мэрии города.
Метро Сантьяго после повреждения многих станций по-прежнему остаётся закрытым. Кроме того, по всему Сантьяго повреждены и не работают более 90 светофоров.
Мэрия наладила в столице автобусное сообщение - более 1 тысячи автобусов вышли на маршруты после приостановки работы 19 октября.