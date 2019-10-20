Вышел новый альбом Ринго Стара с неизданной песней Джона Леннона

Джон Леннон и Йоко Оно на улице в Париже. 1969 год

© AP Photo Джон Леннон и Йоко Оно на улице в Париже. 1969 год

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Неизданную песню Beatles, которую написал Джон Леннон, можно услышать на новом альбоме Ринго Старра What’s my name, . Неизданную песню Beatles, которую написал Джон Леннон, можно услышать на новом альбоме Ринго Старра What’s my name, сообщает Le Figaro.

Эта пластинка – двадцатый сольный релиз барабанщика знаменитой четверки. Для одной из композиций (Grow Old With Me) слова сочинил Джон, но он не успел сделать студийную запись трека. Песня случайно была обнаружена на демоверсии последнего альбома Леннона Double Fantasy. Через несколько дней после его выхода музыкант был убит.

Продюсер Джек Дуглас дал Ринго послушать запись, на которой Леннон говорит о том, что эта песня хорошо подойдет барабанщику.

"Никогда раньше я ее не слышал, она меня потрясла", — поделился Стар.

Ему очень понравилась идея записать композицию: "Я сделал все возможное: пригласил Пола, который сыграл на бас-гитаре, Джек добавил строчку о Джордже Харрисоне, и я сказал себе: "Ну вот мы и снова все вместе, хоть и не на самом деле, но нас объединяет любовь".