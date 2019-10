Вышел новый альбом Ринго Стара с неизданной песней Джона Леннона

. Неизданную песню Beatles, которую написал Джон Леннон, можно услышать на новом альбоме Ринго Старра What’s my name, сообщает Le Figaro.

Эта пластинка – двадцатый сольный релиз барабанщика знаменитой четверки. Для одной из композиций (Grow Old With Me) слова сочинил Джон, но он не успел сделать студийную запись трека. Песня случайно была обнаружена на демоверсии последнего альбома Леннона Double Fantasy. Через несколько дней после его выхода музыкант был убит.