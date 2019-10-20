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РИА Новости

В Совфеде оценили возможность досрочного выхода на пенсию

16:22 20.10.2019 (обновлено: 19:29 20.10.2019)
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россияне предпенсионного возраста не будут стремиться выходить на пенсию раньше срока, считает сенатор Валерий Рязанский.
"Мне кажется, подавляющее большинство пенсионеров будет продолжать работать. На мой взгляд, основная причина, по которым они будут это делать, — потребность оставаться активным участником производственного процесса и общественных отношений", — заявил он в эфире НСН.
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Также сенатор предположил, что россияне не заходят терять доход и предпочтут чувствовать себя "в обойме".
Так Рязанский прокомментировал возможность досрочного выхода на пенсию для россиян.
Ранее в Пенсионном фонде напомнили, что граждане России могут выйти на пенсию на два года раньше при отсутствии возможности трудоустройства. Для этого потребуется подтверждение из центра занятости.
По данным на 1 июля этого года, выплаты получали 23,5 тысячи россиян, которые не смогли найти работу.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
проработав сварщиком почти 33 года я не мог дождаться пенсии потому что уже плохо видел а в очках это уже не сварка и как я смог бы работать не знаю а вот сенатора можно всю жизнь на работе держать и ничего .он согласен что бы его на носилках приносили лишь бы не отправляли на пенсию .пусть бы этот горлопан поработал физически а потом от лица всех делал заявления
20 октября, 17:53
анна осадчая
6223202
Электорату ельцина пенсия не нужна. Они отказались от социальных завоеваний Октября добровольно.
20 октября, 17:06
vvab6
1562011
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