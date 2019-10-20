В Совфеде оценили возможность досрочного выхода на пенсию

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россияне предпенсионного возраста не будут стремиться выходить на пенсию раньше срока, считает сенатор Валерий Рязанский.

"Мне кажется, подавляющее большинство пенсионеров будет продолжать работать. На мой взгляд, основная причина, по которым они будут это делать, — потребность оставаться активным участником производственного процесса и общественных отношений", — заявил он в эфире НСН

Также сенатор предположил, что россияне не заходят терять доход и предпочтут чувствовать себя "в обойме".

Так Рязанский прокомментировал возможность досрочного выхода на пенсию для россиян.

Ранее в Пенсионном фонде напомнили, что граждане России могут выйти на пенсию на два года раньше при отсутствии возможности трудоустройства. Для этого потребуется подтверждение из центра занятости.