Патриарх Кирилл посетил детский онкогематологический центр в Брянске

"Я посещал детей, которые лежат и не могут сюда прийти, и говорил им тоже: нужно помогать врачам вас лечить, а помощь от вас исходит тогда, когда у вас есть внутренняя уверенность в том, что по милости божьей вы будете здоровенькими. Поэтому я всем вам желаю мира, внутреннего спокойствия и уверенности в том, что ваше лечение завершится полным благополучием", - сказал он маленьким пациентам центра и их родителям.