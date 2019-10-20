Росприроднадзор измерит загрязнение воздуха после пожара на заводе в Тюмени

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Сотрудники Росприроднадзора выехали на завод "Полимер-Пласт" в Тюмени для измерения загрязнения воздуха после произошедшего на предприятии пожара, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось о возгорании в ангаре завода на площади 600 квадратных метров. В 13.59 мск объявлена ликвидация открытого горения на площади 950 квадратных метров. Пострадавших нет.