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РИА Новости

Росприроднадзор измерит загрязнение воздуха после пожара на заводе в Тюмени

15:12 20.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Сотрудники Росприроднадзора выехали на завод "Полимер-Пласт" в Тюмени для измерения загрязнения воздуха после произошедшего на предприятии пожара, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании в ангаре завода на площади 600 квадратных метров. В 13.59 мск объявлена ликвидация открытого горения на площади 950 квадратных метров. Пострадавших нет.
"На место пожара по адресу Тюмень улица Бабарынка 56 корпус 5 выехали представители Росприроднадзора для замера уровня ПДК вредных веществ в воздухе", – говорится в сообщении.
Нашивки сотрудников МЧС России
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