Росприроднадзор измерит загрязнение воздуха после пожара на заводе в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Сотрудники Росприроднадзора выехали на завод "Полимер-Пласт" в Тюмени для измерения загрязнения воздуха после произошедшего на предприятии пожара, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании в ангаре завода на площади 600 квадратных метров. В 13.59 мск объявлена ликвидация открытого горения на площади 950 квадратных метров. Пострадавших нет.
"На место пожара по адресу Тюмень улица Бабарынка 56 корпус 5 выехали представители Росприроднадзора для замера уровня ПДК вредных веществ в воздухе", – говорится в сообщении.