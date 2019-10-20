Патриарх Кирилл надеется, что в Брянской митрополии построят еще 30 храмов

"Хотел бы вручить для храмов Брянской митрополии - а лучше сказать, для новых храмов - 30 новых напрестольных евангелий. Надеюсь, что когда в следующий раз я здесь буду служить, вы мне отрапортуете, в каких новых храмах на престолах лежит евангелие", - обратился он к духовенству митрополии.