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РИА Новости

В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 16 человек из-за пожара в квартире

13:24 20.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пожарные в Екатеринбурге эвакуировали из квартиры 16 человек, в том числе четверых детей, из-за пожара на балконе, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Согласно данным спасательного ведомства, пожар возник в воскресенье на балконе в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на Белоярской улице.
"Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 16 человек, из них четыре ребенка", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в 12:26 по местному времени (10:26 мск) пожар полностью ликвидирован.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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С октября вступили в силу изменения в правила противопожарного режима, запрещающие, в частности, использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В МЧС уточнили, что "постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих".
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