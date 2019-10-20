В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 16 человек из-за пожара в квартире

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пожарные в Екатеринбурге эвакуировали из квартиры 16 человек, в том числе четверых детей, из-за пожара на балконе, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Согласно данным спасательного ведомства, пожар возник в воскресенье на балконе в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на Белоярской улице.

"Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 16 человек, из них четыре ребенка", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в 12:26 по местному времени (10:26 мск) пожар полностью ликвидирован.