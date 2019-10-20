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РИА Новости

Друзья рассказали о погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

13:42 20.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Погибший при прорыве дамбы в Красноярском крае Дмитрий Толипов после школы поступил в речное училище в Красноярске, рассказала "Московскому комсомольцу" его одноклассница Алена.
Женщина заявила, что ему "все в жизни давалось непросто": он был родом из села и ездил в школу за пять километров. Кроме того, она отметила его выдержанность и скромность.
По словам другой его одноклассницы Тарины, Дмитрий всегда много работал и заботился о родных. Чтобы быть поближе к семье, он ушел из навигации и ездил работать вахтовым методом.
Как рассказали друзья еще одного погибшего в ЧП Алексея Мазетова, мужчина работал водителем. Они сравнили его со скалой — Мазетов был очень надежным и ответственным.
МЧС сообщило в ночь на субботу, что в районе поселка Щетинкино на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Образовавшийся после прорыва дамбы селевой поток достигал в высоту четырех-пяти метров.
В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пятерых пока не известна.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
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kkar-olga
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