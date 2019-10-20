В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Свыше тысячи беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки из Ливана и Иордании, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на странице Минобороны в Свыше тысячи беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки из Ливана и Иордании, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на странице Минобороны в Facebook

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 087 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 372 человека (женщин – 112, детей – 190), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 715 человек (женщин – 215, детей – 365)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны за сутки возвратились шесть граждан Сирии.