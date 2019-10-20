Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T12:51Z
https://ria.ru/20191020/1559994122.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155779/97/1557799774_254:222:1484:914_1036x0_80_0_0_8d0b44ff4121c703e6255a89b3220db5.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

12:51 20.10.2019
311
© Sputnik / Мохамад Маруф / Перейти в фотобанкСирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
© Sputnik / Мохамад Маруф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Свыше тысячи беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки из Ливана и Иордании, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на странице Минобороны в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 087 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 372 человека (женщин – 112, детей – 190), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 715 человек (женщин – 215, детей – 365)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны за сутки возвратились шесть граждан Сирии.
Дым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Вчера, 12:42Война в Сирии
Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
Отмечается, что за сутки восстановлены четыре жилых дома и хлебопекарня. Кроме того, инженерные подразделения ВС Сирии разминировали еще 2,6 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 40 взрывоопасных предметов.
301002
Обсудить 1
Война в СирииВойна в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
Рекомендуем
Дым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
РИА
Новости
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
Курды заявили о гибели 16 бойцов при нападении турецкой армии в Сирии
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
В Барселоне тысячи противников независимости Каталонии провели акцию
Полицейские во время антиправительственных демонстраций в Гонконге. 20 октября 2019
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов
Лента
новостей
Председатель Совета министров Ливана Саад Харири
Премьер Ливана обсудит снижение зарплат министров на фоне протестов
Американский военнослужащий в Сирии
СМИ: колонна американских грузовиков въехала в Сирию для эвакуации баз
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал об отношениях с Керри и Киссинджером
Сирийские военные
Источник сообщил о движении сирийской армии к провинции Хасеке
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
Лавров призвал нормализовать работу диппредставительств России и США
Протесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили), 19 октября 2019
В Чили четыре человека погибли в ходе беспорядков
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Одного из пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живым
Вид на Филиппины
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,2
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
01:36На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
01:30Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
01:21ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
01:18Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро
00:59"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой
00:53Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля
00:51Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные
00:50Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе
00:49Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент
00:48Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова
00:46Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
00:45Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
00:36Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
00:30В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
00:27В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб
00:25В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
00:23В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
00:21США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба
00:19Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям
Лента новостейМолния