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РИА Новости
Культура

Правительство присудило премии за развитие народного творчества

12:45 20.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство России присудило руководителям и солистам самодеятельных коллективов народного творчества, исполнителям эпоса и мастерам народного декоративно-прикладного искусства 15 премий "Душа России" за развитие народного творчества, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.
Согласно справке к документу, состав номинантов сформирован на основе решения художественно-экспертного совета по присуждению премии.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
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"Присудить в 2019 году премии правительства РФ "Душа России" за вклад в развитие народного творчества в размере 100 тысяч рублей каждая", - говорится в распоряжении.
Согласно данным, премии присуждены в номинациях "Народная музыка", "Народное пение", "Народный мастер", "Традиционная народная культура" и "Народный танец".
При этом Минкультуры России поручено изготовить нагрудные знаки и дипломы, а также вручить их в установленном порядке и перечислить денежную часть премии лауреатам.
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КультураПравительство РоссииРоссия
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