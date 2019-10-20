Правительство присудило премии за развитие народного творчества

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство России присудило руководителям и солистам самодеятельных коллективов народного творчества, исполнителям эпоса и мастерам народного декоративно-прикладного искусства 15 премий "Душа России" за развитие народного творчества, соответствующий Правительство России присудило руководителям и солистам самодеятельных коллективов народного творчества, исполнителям эпоса и мастерам народного декоративно-прикладного искусства 15 премий "Душа России" за развитие народного творчества, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Согласно справке к документу, состав номинантов сформирован на основе решения художественно-экспертного совета по присуждению премии.

"Присудить в 2019 году премии правительства РФ "Душа России" за вклад в развитие народного творчества в размере 100 тысяч рублей каждая", - говорится в распоряжении.

Согласно данным, премии присуждены в номинациях "Народная музыка", "Народное пение", "Народный мастер", "Традиционная народная культура" и "Народный танец".