Лавров призвал нормализовать работу диппредставительств России и США

"Я об этом говорил с государственным секретарем США Майком Помпео, с завершившим уже свою миссию послом США в России Джоном Хантсманом. У них, по-моему, есть понимание, что когда-то мы к этому должны вернуться. Чем раньше, тем лучше", - добавил глава МИД РФ.