Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства . Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев нарушений режима прекращения боевых действий: Алеппо - три, Горная - шесть, Равнинная - пять", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сравнительный анализ показывает стабильное нарушение режима прекращения боевых действий, тенденция на снижение случаев его нарушения не наблюдается, что говорит о провокационных действиях со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) с целью развязывания активных боевых действий.

Добавляется, что в населенном пункте Хатла провинции Дейр-Эз-Эор выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны. Кроме того, в населенном пункте Фласко провинции Латакия выдано 750 наборов общим весом 3,7125 тонны.