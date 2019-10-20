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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

12:42 20.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisДым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Дым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев нарушений режима прекращения боевых действий: Алеппо - три, Горная - шесть, Равнинная - пять", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сравнительный анализ показывает стабильное нарушение режима прекращения боевых действий, тенденция на снижение случаев его нарушения не наблюдается, что говорит о провокационных действиях со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) с целью развязывания активных боевых действий.
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Добавляется, что в населенном пункте Хатла провинции Дейр-Эз-Эор выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны. Кроме того, в населенном пункте Фласко провинции Латакия выдано 750 наборов общим весом 3,7125 тонны.
"В течение дня соглашений о переходе территории под контроль легитимного правительства САР не подписывалось. В течение дня соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий (далее РПБД) не подписывалось", - уточняется в сообщении.
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