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РИА Новости
Война в Сирии

Уходили в спешке: репортаж с брошенной американской базы в Сирии

12:39 20.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПокинутая база авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии
Покинутая база авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Покинутая база авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии
МАНБИДЖ (Сирия), 20 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. После долгих переговоров с командиром курдских сил самообороны старший разрешает пройти на брошенную базу авианаводчиков США в поселении Дадат западнее сирийского Манбиджа.
Буквально на днях силы США, находившиеся в районе Манбиджа, неожиданно ушли из этих мест, забрав с собой лишь оружие и бронетехнику. Разбросанные личные вещи, раскуроченный сервер и разного рода документы говорят о том, что на выход у военных было отведено крайне мало времени и сборы шли в авральном режиме.
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Международная коалиция во главе с США на протяжении нескольких лет поддерживала курдские силы самообороны и поспособствовала созданию арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы". Вашингтон направлял курдам деньги и оружие. Авиация коалиции оказывала поддержку с воздуха курдским отрядам в противостоянии с террористической группировкой "Исламское государство"*.
США оставили свои базы не только в Манбидже. После начала военной операции Турции на северо-востоке Сирии, американские военные покинули базы и в районе города Кобани на границе, где авиацией взорвали склад с боеприпасами, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке, где уничтожили собственный радар, не имея времени на демонтаж. Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили. Возможно, инцидент с обстрелом турецкими ВС совместной с французами базы под Кобани вынудил их командование принять такое решение, возможно, более стратегические цели стали тому причиной. Известно лишь то, что США продолжают эвакуировать свои силы из Сирии на базы в Ираке, оставив своих союзников в лице курдов один на один с турецкой армией и воюющими под их командованием формированиями.
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"Come and take it"

"Когда американцы ушли отсюда, они взорвали пункт управления, где располагалось их командование. Палатки демонтировали мы вчера и сегодня", - объясняет один курдский боец из охраны базы.
Всего в Манбидже силы США развернули три базы. Самая крупная находилась к югу от города рядом с трассой М4. На Базе Дадат располагались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПокинутая база авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии
Покинутая база авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Покинутая база авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии
На глаза попадается множество интересных вещей. Под "военным изданием" Библии на пункте связи лежит и карта, нарисованная от руки карандашом с обозначением на ней самой базы и расположение сил вокруг нее.
"Возьмите Библию. Это же книга вашей веры, сохраните. А то многие бойцы не знают английский и могут выбросить или сжечь вместе с мусором", - говорит курдский боец, протягивая пять книг "Holly Bible - Military Challenge edition".
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБиблия и карта местности на покинутой базе авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии.
Библия и карта местности на покинутой базе авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Библия и карта местности на покинутой базе авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии.
На деревянном понтоне, где еще вчера стояли палаточные модули с кондиционерами, холодильниками и местами отдыха, затерялось знамя техасских повстанцев - звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне - сейчас оно в сирийском Манбидже выглядит иронично.
Пушка на знамени имеет свою большую историю. В ХIX веке практически из-за нее началась техасская революция. Тогда множество самозванцев приехали в Техас для участия в войне. Спустя почти двести лет изменилось немногое. "Техасские рейнджеры" без приглашения сирийских властей заняли территорию страны и навязывают свои интересы под предлогом борьбы с терроризмом.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЗнамя техасских повстанцев XIX века со слоганом Come and take it на покинутой базе авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии.
Знамя техасских повстанцев XIX века со слоганом Come and take it на покинутой базе авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Знамя техасских повстанцев XIX века со слоганом Come and take it на покинутой базе авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии.

"Альфа" и "Браво"

Не все модули успели демонтировать. Одна из палаток еще стоит за бетонными укреплениями чуть обособлено от всех остальных. В ней стоят разборные кровати. Разбросаны карты, настольные игры, диски для приставок и пара разбитых плазменных телевизоров. Рядом с палаткой открытка с диковинным белым мохнатым зверьком. По всей видимости, военные использовали ее как мишень - карточка испорчена несколькими пулевыми отверстиями.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСписок боевых групп "Альфа" и "Браво" с фамилиями и специализациями американских военных на покинутой базе авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии.
Список боевых групп Альфа и Браво с фамилиями и специализациями американских военных на покинутой базе авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Список боевых групп "Альфа" и "Браво" с фамилиями и специализациями американских военных на покинутой базе авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии.
Но гораздо интересней листок бумаги с заголовком "Призрачный патруль", где расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво". Американские военные патрулировали город и его окрестности все время своего пребывания здесь. Три дня назад при выводе своих сил отсюда они же и пересеклись с колонной сирийских военных, идущей на позиции в район Манбиджа.
Рядом с палаткой раскуроченная серверная с недешевым оборудованием - сломать то сломали, а вот два жестких диска забыли снять, что на них записано, теперь будут разбираться точно не военные специалисты армии США.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСломанная техника на покинутой базе авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии.
Сломанная техника на покинутой базе авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сломанная техника на покинутой базе авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии.

Сами по себе

"С американскими военными не было никаких отношений - ни с нами, ни с населением. Они ездили патрулями, в жизнь населения города не лезли, с людьми не общались. Если дети подходили к машинам, они их отгоняли. В общем, сами по себе ребята", - рассказывает курдский боец.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинБрошенная американская военная база в Манбидже (Сирия)
Брошенная американская военная база в Манбидже (Сирия)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Брошенная американская военная база в Манбидже (Сирия)
Зимой группу американских военных взорвали в центре Манбиджа. По воспоминаниям очевидцев несколько солдат остановились у ресторана, решив пообедать. Пока ждали еду, в заведение зашел террорист с "поясом смертника" и взорвал себя. Эвакуировали погибших и раненых на вертолетах. В целом в городе и сейчас есть немалочисленные группы "спящих ячеек", а патрулирование и контроль за порядком теперь в зоне ответственности военной полиции РФ.
"Вы посмотрите, как встречали первый российско-сирийский военный патруль в городе. Люди, увидев флаги, сотнями вышли на улицы, приветствуя их. Вот на видео понятно отношение населения к тем или иным", - показывая ролик на мобильном телефоне, говорит курд.
* Террористическая организация, запрещенная в России
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
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