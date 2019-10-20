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РИА Новости

В Красноярске женщина и двое детей погибли при пожаре на даче

12:18 20.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Женщина и два ее внука шести и восьми лет погибли при пожаре в дачном доме в Красноярске, сообщает региональный главк СК.
"По предварительной версии следствия, сегодня ночью в Красноярске в частном дачном доме произошёл пожар, при тушении которого были обнаружены тела троих человек - 56-летней женщины и ее внуков в возрасте шести и восьми лет. Предварительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по факту гибели возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначена пожарно-техническая экспертиза.
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