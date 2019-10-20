В Красноярске женщина и двое детей погибли при пожаре на даче

"По предварительной версии следствия, сегодня ночью в Красноярске в частном дачном доме произошёл пожар, при тушении которого были обнаружены тела троих человек - 56-летней женщины и ее внуков в возрасте шести и восьми лет. Предварительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.