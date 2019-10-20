Силовики размещают вооружение в жилых кварталах Авдеевки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику в жилых кварталах города Авдеевка на линии соприкосновения в районе Донецка, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Нашей разведкой выявлено местонахождение вооружения и военной техники (ВСУ - Прим. ред.)..., размещенной в жилых районах населенного пункта Авдеевка, (силовики - Прим. ред.)... из 92-й отдельной механизированной бригады разместили БМП-4, что подвергает опасности мирных жителей", - сказал представитель ведомства.