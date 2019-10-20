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РИА Новости

Силовики размещают вооружение в жилых кварталах Авдеевки, заявили в ДНР

11:00 20.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику в жилых кварталах города Авдеевка на линии соприкосновения в районе Донецка, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Нашей разведкой выявлено местонахождение вооружения и военной техники (ВСУ - Прим. ред.)..., размещенной в жилых районах населенного пункта Авдеевка, (силовики - Прим. ред.)... из 92-й отдельной механизированной бригады разместили БМП-4, что подвергает опасности мирных жителей", - сказал представитель ведомства.
Жилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
09:52РИА Новости
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Он заявил, что силовики применяют средства радиоэлектронной борьбы для создания помех беспилотникам миссии ОБСЕ в районе девяти населенных пунктов у линии соприкосновения для сокрытия размещения там военной техники.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАвдеевкаВ мире
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