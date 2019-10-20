Электронные четки с "умным" крестом смогли взломать за 15 минут

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В электронных четках с "умным" крестом eRosary нашли серьезную уязвимость, пишет В электронных четках с "умным" крестом eRosary нашли серьезную уязвимость, пишет CNET

Эксперт по кибербезопасности провел эксперимент и взломал учетную запись всего за 15 минут.

Для этого ему потребовался только e-mail, к которому привязан аккаунт. Взломщик получил доступ к информации о владельце: пол, дата рождения, рост, вес, фотография аватара и геоданные. Он также смог удалить учетную запись и создать другую с тем же e-mail.

В настоящее время эту уязвимость устранили.