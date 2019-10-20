Электронные четки с "умным" крестом смогли взломать за 15 минут

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В электронных четках с "умным" крестом eRosary нашли серьезную уязвимость, пишет CNET.
Эксперт по кибербезопасности провел эксперимент и взломал учетную запись всего за 15 минут.
Для этого ему потребовался только e-mail, к которому привязан аккаунт. Взломщик получил доступ к информации о владельце: пол, дата рождения, рост, вес, фотография аватара и геоданные. Он также смог удалить учетную запись и создать другую с тем же e-mail.
В настоящее время эту уязвимость устранили.
"Умные" четки представили на пресс-конференции в Ватикане несколько дней назад. Они активируются, когда их владелец перекрестится. Как и другие подобные устройства, они синхронизируются с мобильным приложением Click to Pray ("Кликни, чтобы помолиться") на iOS и Android. Приложение напоминает о различных церковных праздниках и молитвах.
13 апреля 2017, 17:26РИА НовостиОт пользы до пошлятины один шаг: каким должен быть "религиозный" телефон