Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T11:32Z
https://ria.ru/20191020/1559992086.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155999/23/1559992317_0:123:641:483_1036x0_80_0_0_26e7b5ec02cd600162d6215b386826da.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Электронные четки с "умным" крестом смогли взломать за 15 минут

10:58 20.10.2019 (обновлено: 11:32 20.10.2019)
1496
© Фото : Pope's Worldwide Prayer Network - Vatican"Умный" крест от Ватикана
Умный крест от Ватикана
© Фото : Pope's Worldwide Prayer Network - Vatican
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В электронных четках с "умным" крестом eRosary нашли серьезную уязвимость, пишет CNET.
Эксперт по кибербезопасности провел эксперимент и взломал учетную запись всего за 15 минут.
Для этого ему потребовался только e-mail, к которому привязан аккаунт. Взломщик получил доступ к информации о владельце: пол, дата рождения, рост, вес, фотография аватара и геоданные. Он также смог удалить учетную запись и создать другую с тем же e-mail.
В настоящее время эту уязвимость устранили.
"Умные" четки представили на пресс-конференции в Ватикане несколько дней назад. Они активируются, когда их владелец перекрестится. Как и другие подобные устройства, они синхронизируются с мобильным приложением Click to Pray ("Кликни, чтобы помолиться") на iOS и Android. Приложение напоминает о различных церковных праздниках и молитвах.
Дети играют в мобильные телефоны перед началом богослужения
13 апреля 2017, 17:26РИА Новости
От пользы до пошлятины один шаг: каким должен быть "религиозный" телефон
10604627
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеВатиканТехнологии
Рекомендуем
Спасская башня Московского Кремля
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
РИА
Новости
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Великая княгиня М. Романова и цесаревич Г. Романов посетили Евпаторию
Князь Георгий Романов прибыл в Крым
Лента
новостей
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
В СК назвали приоритетную версию причины прорыва дамбы в Красноярском крае
Во время празднования года Земляной свиньи в Китае
Названы страны, в которых российские туристы мечтают встретить Новый год
Заправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции в Москве
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Автомобиль Ford Focus III
Названы самые популярные иномарки с пробегом в России
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в центральной России
Самолет в небе
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Украинские военнослужащие
На Украине заявили о новом оружии, способном "дать отпор российской армии"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45Правительство присудило премии за развитие народного творчества
12:44Лавров призвал нормализовать работу диппредставительств России и США
12:42Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
12:37В Крыму иномарка сгорела после ДТП
12:35СМИ: колонна американских грузовиков въехала в Сирию для эвакуации баз
12:31В Индии студенты сдавали экзамен с коробками на головах
12:18В Красноярске женщина и двое детей погибли при пожаре на даче
12:12В Казани автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя
12:11В Венгрии десять украинцев пострадали в ДТП
12:06Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ "брехней"
12:05В Белграде открыли памятный знак в честь освободивших город красноармейцев
12:03СК: в Красноярском крае, где погибли рабочие, были разрушены две дамбы
11:57Паттинсон рассказал, появится ли Хоакин Феникс в новом Бэтмене
11:54В Алтайском крае обильный снегопад нарушил энергоснабжение части района
11:54Медведев присудил премии лучшим театральным постановкам по русской классике
11:52СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге
11:50В Грузии актеры провели акцию протеста из-за гастролей московского театра
11:40Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов
11:38В Японии задействуют все меры для поиска пропавших без вести после тайфуна
11:38В Новосибирске четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Лента новостейМолния