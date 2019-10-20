В Уфе семь студентов отравились в столовой колледжа

УФА, 20 окт - РИА Новости. Семь студентов колледжа в Уфе госпитализированы в больницу с отравлением после того, как поели в столовой образовательного учреждения, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
"Семь студентов колледжа лежат в инфекционной больнице Уфы, их состояние оценивается как средней тяжести", - прокомментировали агентству в башкирском минздраве.
В ведомстве отметили, что инцидент произошёл в одном из колледжей Уфы. "Предположительно, студенты отравились после того, как пообедали в столовой колледжа. Ведётся разбирательство", - рассказал собеседник агентства.