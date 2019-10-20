Додон проголосовал на выборах мэра Кишинева

Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон проголосовал утром в воскресенье в Кишиневе на местных выборах, он призвал всех жителей страны активнее участвовать в выборах.

Выборы местных органов власти проходят в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Гражданам страны предстоит выбрать 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах).

"Хочу всех призвать сегодня быть как можно активнее, в Кишиневе явка пока очень низкая. От голоса каждого зависит, кто будет управлять вашим населенным пунктом. Нам во главе столицы нужен профессионал, а не политик",— сказал Додон.

Президент отметил, что в этом году выборы проходят гораздо свободнее, чем раньше.

Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.