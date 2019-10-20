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РИА Новости

Медведев поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

10:40 20.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив важность дальнейшего развития и повышения эффективности отрасли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Премьер подчеркнул, что благодаря труду, профессионализму и ответственному отношению к своему делу работников отрасли в России реализуются крупные проекты, ежегодно появляются новые дороги, строятся тоннели, транспортные развязки и мосты.
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"Важно и дальше повышать эффективность отрасли, использовать новейшие технологии и материалы в строительстве. Особое внимание уделять подготовке квалифицированных кадров. И конечно, на первом месте всегда должны быть высокое качество, безопасность и надёжность построенных вами дорог", - приводятся в сообщении слова Медведева.
Он также отметил, что Россия обладает самой большой территорией и занимает одно из первых мест в мире по протяжённости дорог, подчеркнув, что от того, насколько современными и качественными будут автомобильные магистрали, во многом зависит рост экономики, деловой активности и прежде всего – благополучная жизнь каждого человека.
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