В одном из сел Забайкалья открыли несколько обновленных соцобъектов

ЧИТА, 20 окт – РИА Новости. Власти Забайкалья открыли в селе Комсомольское сразу несколько социально-значимых объектов после строительства и ремонта, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Несколько социально-значимых объектов ввели в эксплуатацию в селе Комсомольское Чернышевского района, где проживает более двух тысяч человек. Были капитально отремонтированы или заново построены фельдшерско-акушерский пункт, школа, детский сад, дом культуры, детская и спортивная площадки, дороги. Ремонтные и строительные работы выполнены по нацпроектам и плану социального развития центров экономического роста", - говорится в сообщении. Торжества посетил и.о. первого зампреда правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров.

"Сегодня в Забайкалье многое запланировано в рамках федеральных программ. В селе Комсомольское мы комплексно подошли к реализации этих мероприятий. Для населения открытие стольких объектов – очень значимое событие. Виден позитивный настрой жителей, их желание развивать свое село и весь Чернышевский район", - приводит пресс-служба слова Мирхайдарова.

В селе по плану социального развития центров экономического роста Забайкальского края на 10 миллионов рублей капитально отремонтировали школу. Здесь заменили отопительную систему, установили ограждения и освещение, обновили помещения и спортзал. "Наша школа располагается в двух зданиях: одно в поселке Ареда, другое в селе Комсомольское. Мы уже 12 лет мечтаем объединиться под одной крышей, чтобы осуществлять полноценный учебный процесс. Наша мечта сбылась, мы очень благодарны нашим подрядчикам, которые выполнили большую и качественную работу в установленные сроки", - приводит пресс-служба слова директора школы Татьяны Вологдиной.

В Комсомольском капитально отремонтировали здание дома культуры, введенное в эксплуатацию в 1964 году. "Протекала кровля, провисал потолок, двери требовали замены, были ветхими окна, электропроводка находилась в аварийном состоянии. Капитальный ремонт был сделан на общую сумму 8,7 миллиона рублей в рамках национального проекта "Культура", - уточнили в пресс-службе.

В селе отремонтировали и местный детсад "Чебурашка". Здесь заменили перекрытия, потолки, установили пластиковые окна, отремонтировали полы и кровлю, которая ранее находилась в аварийном состоянии. В пресс-службе уточнили, что на капитальный ремонт детского сада было выделено 6,7 миллиона рублей.

В селе Комсомольское также открыли фельдшерско-акушерский пункт. Строительство проводилось за счет дальневосточной субсидии в 10 миллионов рублей.

"В прошлом году мы построили три ФАПа, в этом году создали еще четыре. В районе есть несколько старых фельдшерско-акушерских пунктов, где имеются проблемы с отоплением и наличием современного оборудования. С открытием нового объекта мы будем идти в ногу со временем и обслуживать в хороших условиях жителей нашего района", - приводит пресс-служба слова главы Чернышевского района Виктора Наделяева.

Также по плану социального развития центров экономического роста в селе уже почти закончен монтаж большой детской площадки, она обошлась в 737 тысяч рублей, достраивается универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, установлен уличный тренажерный комплекс с покрытием.