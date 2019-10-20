Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Жилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела

Жилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела

ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 38 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 15 раз", - сказал представитель ведомства.