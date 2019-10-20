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РИА Новости

Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:52 20.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
Жилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 38 нарушениях режима прекращения огня.
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Вчера, 11:17РИА Новости
Силовики оборудуют позиции в районе участка отвода сил, заявили в ДНР
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 15 раз", - сказал представитель ведомства.
По его словам, по территории республики выпущено 47 мин калибром 82 и 120 миллиметров и один танковый снаряд, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в зоне обстрела оказались районы девяти населенных пунктов республики.
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
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