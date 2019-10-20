Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 38 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 15 раз", - сказал представитель ведомства.
По его словам, по территории республики выпущено 47 мин калибром 82 и 120 миллиметров и один танковый снаряд, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в зоне обстрела оказались районы девяти населенных пунктов республики.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru