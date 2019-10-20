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РИА Новости

Жаров рассказал о тенденции сотрудничества в сфере регулирования интернета

08:35 20.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Жаров
Александр Жаров
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Жаров . Архивное фото
ПЕКИН, 20 окт – РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что видит общественный запрос в разных странах мира на переход от конфронтации к сотрудничеству в сфере регулирования интернета.
"В разных странах существует общественный запрос на переход от повестки конфронтации в сфере регулирования интернета к повестке сотрудничества, выгод от такого сотрудничества четыре. Во-первых, более быстрое и экономически эффективное внедрение новых технологий, во-вторых, современное совместное противостояние общим угрозам, в-третьих, открытость национальных рынков, и в четверых, повышение уровня доверия и защищенности обществ", - указал глава Роскомнадзора, выступая на VI Всемирной интернет-конференции.
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Он отметил, что необходимых для этого условий также четыре.
"Во-первых, это закрепление в законодательстве на международном уровне базовых принципов поведения в глобальном информационно-коммуникационном пространстве, во-вторых, нахождение баланса между возможностями ускоренного технологического развития и безопасности, в-третьих, уважение к национальному законодательству разных стран, а также к локальным языковым, социокультурным, религиозным и иным особенностям, в четвертых, это действенные механизмы контроля в интересах защиты прав пользователей", - сказал Жаров.
По его словам, развитие сотрудничества дает шанс сохранить глобальную конфигурацию интернета, в которой главной фигурой останется пользователь.
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РоскомнадзорАлександр ЖаровТехнологииОбщество
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