Жаров рассказал о тенденции сотрудничества в сфере регулирования интернета

ПЕКИН, 20 окт – РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что видит общественный запрос в разных странах мира на переход от конфронтации к сотрудничеству в сфере регулирования интернета.

"В разных странах существует общественный запрос на переход от повестки конфронтации в сфере регулирования интернета к повестке сотрудничества, выгод от такого сотрудничества четыре. Во-первых, более быстрое и экономически эффективное внедрение новых технологий, во-вторых, современное совместное противостояние общим угрозам, в-третьих, открытость национальных рынков, и в четверых, повышение уровня доверия и защищенности обществ", - указал глава Роскомнадзора, выступая на VI Всемирной интернет-конференции.

Он отметил, что необходимых для этого условий также четыре.

"Во-первых, это закрепление в законодательстве на международном уровне базовых принципов поведения в глобальном информационно-коммуникационном пространстве, во-вторых, нахождение баланса между возможностями ускоренного технологического развития и безопасности, в-третьих, уважение к национальному законодательству разных стран, а также к локальным языковым, социокультурным, религиозным и иным особенностям, в четвертых, это действенные механизмы контроля в интересах защиты прав пользователей", - сказал Жаров.