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РИА Новости

В Приморье двух мужчин удерживали в гараже почти сутки, вымогая деньги

08:22 20.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - РИА Новости. Двух жителей поселка Лучегорск в Приморском крае похитили и насильно удерживали в гараже почти сутки, вымогая деньги, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
По ее данным, в четверг в районе поселка Лучегорск двое похитителей насильно увезли двух местных жителей в машине в гаражный бокс и удерживали там почти сутки, 18 октября похищенные были освобождены сотрудниками полиции.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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"По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по … (статье УК – ред.) "похищение". По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин 1982 и 1999 года рождения, которые вымогали у похищенных жителей деньги", - рассказала Римская.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по статье "похищение" - 12 лет тюрьмы. Местные жители вернулись домой.
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Следственный комитет РФПриморский крайПроисшествия
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