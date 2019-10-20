В Приморье двух мужчин удерживали в гараже почти сутки, вымогая деньги

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - РИА Новости. Двух жителей поселка Лучегорск в Приморском крае похитили и насильно удерживали в гараже почти сутки, вымогая деньги, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.

По ее данным, в четверг в районе поселка Лучегорск двое похитителей насильно увезли двух местных жителей в машине в гаражный бокс и удерживали там почти сутки, 18 октября похищенные были освобождены сотрудниками полиции.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по … (статье УК – ред.) "похищение". По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин 1982 и 1999 года рождения, которые вымогали у похищенных жителей деньги", - рассказала Римская.