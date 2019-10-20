МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Делегация конгресса США посетила Иорданию, где провела встречу с королем Абдаллой II ибн аль-Хусейном, сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Наша двухпартийная делегация имела честь встретиться с Его Величеством королем Абдаллой II, наследным принцем Хусейном ибн Абдаллой II, принцем Фейсалом ибн аль-Хусейном, министром иностранных дел Айманом ас-Сафади и другими высокопоставленными должностными лицами Иордании", - говорится в заявлении, опубликованном на Пелоси

"Мы выразили нашу неизменную признательность за стратегическое партнерство между США и Иорданией и приняли участие в конструктивном диалоге, посвященном региональной стабильности, борьбе с терроризмом, сотрудничеству в области безопасности, мира на Ближнем Востоке, экономическому развитию и другим общим проблемам", - отметила глава делегации США.

Отмечается, что в контексте ситуации в Сирии после начала военной операции Турции стороны обсудили рост потока беженцев и вопросы, касающиеся России, Ирана и террористической группировки "Исламское государство"*.