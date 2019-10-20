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РИА Новости

В Чили на фоне массовых протестов ввели комендантский час в ряде провинций

02:04 20.10.2019 (обновлено: 02:12 20.10.2019)
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© AFP 2019 / Martin BernettiМассовые протесты в Чили
Массовые протесты в Чили
© AFP 2019 / Martin Bernetti
Массовые протесты в Чили. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Власти Чили на фоне массовых протестов, вызванных повышением цен на проезд в метро, ввели комендантский час в ряде провинций, сообщает телеканал 24 Horas.
Речь идет о провинциях Сантьяго и Чакабуко, а также о муниципальных округах Пуэнте Альто и Сан-Бернардо.
Комендантский час начнет действовать с 22.00 (4.00 мск) до 7.00 (13.00 мск).
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро - на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Это привело к протестам в стране. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника.
Президент Чили Себастьян Пиньера
01:44РИА Новости
Глава Чили приостановил вызвавшее протесты повышение цен на проезд в метро
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в провинциях Сантьяго и Чакабуко, но протесты продолжились.
В субботу октября власти приостановили повышение тарифов на проезд до выработки новых договоренностей.
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