В Чили на фоне массовых протестов ввели комендантский час в ряде провинций

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Власти Чили на фоне массовых протестов, вызванных повышением цен на проезд в метро, ввели комендантский час в ряде провинций, сообщает телеканал 24 Horas.
Речь идет о провинциях Сантьяго и Чакабуко, а также о муниципальных округах Пуэнте Альто и Сан-Бернардо.
Комендантский час начнет действовать с 22.00 (4.00 мск) до 7.00 (13.00 мск).
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро - на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Это привело к протестам в стране. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в провинциях Сантьяго и Чакабуко, но протесты продолжились.
В субботу октября власти приостановили повышение тарифов на проезд до выработки новых договоренностей.