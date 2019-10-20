В Чили на фоне массовых протестов ввели комендантский час в ряде провинций

Речь идет о провинциях Сантьяго и Чакабуко, а также о муниципальных округах Пуэнте Альто и Сан-Бернардо.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро - на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Это привело к протестам в стране. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника.