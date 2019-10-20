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РИА Новости

Министры христианской партии вышли из правительства Ливана из-за протестов

00:47 20.10.2019
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© AP Photo / Bilal HusseinДемонстранты на митинге в центре Бейрута
Демонстранты на митинге в центре Бейрута
© AP Photo / Bilal Hussein
Демонстранты на митинге в центре Бейрута. Архивное фото
ДОХА, 20 окт - РИА Новости. Лидер ливанской христианской партии "Ливанские силы" Самир Джааджаа объявил о выходе состоящих в его партии министров из состава коалиционного правительства на фоне охвативших страну массовых антиправительственных акций протеста.
"Страна сталкивается с невиданными вызовами. У нас нет доверия к способности правительства осуществить реформы, мы не видим какого-либо серьезного намерения со стороны ливанских ответственных лиц справиться с кризисами", - сообщил Джааджаа на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Аль-Хадас". В числе членов правительства, которые уйдут в отставку, вице-премьер Гассан Хасбани, а также министры по социальным делам, труда и госминистр.
Ранее Джааджаа обратился с премьеру Ливана Сааду Харири с просьбой подать в отставку.
В субботу Харири сообщил, что провел консультации с рядом членов правительства в поисках выхода из сложной экономической ситуации. В пятницу вечером он дал правительству 72 часа, чтобы представить план выхода из кризиса.
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В четверг в Ливане вспыхнули массовые демонстрации. В пятницу вечером в Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.
Протесты вызваны решением кабинета министров Ливана, ранее одобрившего введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на пятницу объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.
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