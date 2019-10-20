СК выяснит обстоятельства обрушения грунта на рабочих в Екатеринбурге

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Следователи в Екатеринбурге начали проверку после обрушения грунта, в результате чего под завалами оказались двое рабочих, сообщает СУСК РФ по Свердловской области.

По данным СК, в субботу вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический двое рабочих попали под обрушение грунта.

"По данному сообщению о нарушении требований охраны труда следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении на сайте СУСК.