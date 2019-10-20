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РИА Новости

СК выяснит обстоятельства обрушения грунта на рабочих в Екатеринбурге

00:36 20.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Следователи в Екатеринбурге начали проверку после обрушения грунта, в результате чего под завалами оказались двое рабочих, сообщает СУСК РФ по Свердловской области.
По данным СК, в субботу вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический двое рабочих попали под обрушение грунта.
"По данному сообщению о нарушении требований охраны труда следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении на сайте СУСК.
Следователи осматривают место происшествия. Кроме того, они намерены допросить возможных свидетелей, изъять необходимые следствию документы и найти ответственных за обеспечение безопасности проведения работ.
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