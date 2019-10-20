В Кемерово стартует межрегиональный конкурс "Кузбасс-fest: театр здесь!"

КЕМЕРОВО, 20 окт – РИА Новости. Межрегиональный конкурс "Кузбасс-fest: театр здесь!" стартует в Кемеровской области в воскресенье, сообщила пресс-служба администрации региона.
"В 2019 году проведен ребрендинг фестиваля "Кузбасс театральный", история которого начинается с 1971 года. В этом году обновленный фестиваль расширит свои границы, в мероприятии примут участие театры со всей Сибири", - говорится в сообщении.
Отмечается, что программа фестиваля объединит классическую драму, экспериментальную и новую драму, спектакли театров кукол, музыкальную драму, театр танца и другие направления. Программу 20 октября откроет выступление театра танца Кемеровского государственного института культуры "Живые лица" в областном драмтеатре имени Луначарского.
В рамках конкурсной части пройдут спектакли театров Кузбасса, Алтайского края, Томской, Омской и Челябинской областей. Также в фестивале примет участие экспериментальный театр из Алма-Аты "ARTиШОК". Российские педагоги по сценической речи, театральному танцу, перформативному танцу, арт-менеджменту проведут мастер-классы.