Российские войска связи отмечают 100-летний юбилей

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Войска связи России в воскресенье отмечают 100-летний юбилей со дня образования, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Двадцатого октября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного связиста и 100 лет со дня образования войск связи. На протяжении своей славной истории воины-связисты с честью выполняют служебный долг, являются достойным примером профессионализма и самоотверженности. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, рискуя жизнью, они обеспечивали устойчивую связь на фронтах и в штабах, тем самым вносили неоценимый вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время совершенствование системы связи Вооруженных сил происходит на основе широкого внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий. В соединения и воинские части поступает техника связи и автоматизированная система связи, которая удовлетворяет потребности системы управления на всех уровнях.

"Существующая система спутниковой связи обеспечивает потребность Вооруженных сил Российской Федерации в спутниковых каналах в необходимом объеме и позволяет эффективно управлять войсками и силами. Кроме того, орбитальная группировка спутников связи военного назначения продолжает наращиваться в ходе реализуемых опытно-конструкторских работ в соответствии с ранее принятыми решениями", - говорится в сообщении.

Сообщается, что особое внимание связисты уделяют видеосвязи. Она помогает качественно улучшить процесс принятия решения должностными лицами Минобороны России. Практически все совещания руководства Минобороны проходят с использованием защищенной видеоконференцсвязи и сопровождаются прямой видеотрансляцией обсуждаемых событий.