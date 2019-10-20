Хиллари Клинтон поет и танцует на Бродвее

Она поет и танцует на Бродвее. И жаждет любви. У нее роман с китайским кинопродюсером Сюэ Сином: да, это про Хиллари Клинтон в спектакле "Мягкая сила".

Строго говоря, театр "Паблик" не совсем на Бродвее — но в шаговой доступности. Так или иначе, томившийся поначалу на сцене в Лос-Анджелесе мюзикл про Восток и Запад вышел этой осенью на престижные нью-йоркские подмостки. И — стал национальным событием. А заодно и поводом для многочисленных рецензий с грустными размышлениями на тему "раньше мы видели конфликт Востока и Запада совсем по-другому".

По сюжету пьесы китайцы в 2066 году ставят мюзикл о том, как один из них полвека назад встретился с Хиллари (во время ее президентской кампании).

При этом часть китайцев изображает американцев, для чего нацепляются светлые парики, и всем в зале почему-то очень смешно.

Важно напомнить, что автор (американский гражданин Дэвид Генри Хуан) — это знаменитость, в России он тоже известен. Его пьеса "М. Баттерфляй" была у нас поставлена Романом Виктюком. В главной роли был замечательный контртенор Эрик Курмангалиев — пел арию из Пуччини и за это даже стал лучшим актером 1992 года.

В "М. Баттерфляй" у Хуана тоже было много чего о том, как западник воспринимает Азию. Включая недобрую мысль: в Азии это несчастное неуклюжее создание не может даже отличить женщину от мужчины (и вдобавок шпиона).

Это, конечно, давняя тема в мировой культуре — Восток и Запад, которым никогда не сойтись. Но раньше, в колониальную и постколониальную эпохи, классическим сюжетом был, например, до сих пор идущий в том же Нью-Йорке мюзикл "Король и я". В нем западная женщина приезжает к королю Сиама и учит того управлять подданными. И он даже слегка поддается (дело в пьесе было в 1862 году). Спустя столетие выходит классический роман Джеймса Клавелла "Тай-пэн". Там с большим знанием дела рассказывается, как китайцы Гонконга относятся к западнику. На местном кантонском диалекте такового дословно называют "заморский дьявол". А китайцев и прочих азиатов — "цивилизованные люди".

Да-да, это было практически всегда (особенно с учетом того, сколько тысячелетий разным азиатским цивилизациям и сколько столетий — западным).

И Хуан, который заявляет, что "любое искусство — политическое", веселит публику ставшими остро актуальными сюжетами о том, как азиаты сейчас относятся, скажем, к Америке. Ну, правда, и Азии достается.

Вот выборы в США 2016 года, и герой говорит Хиллари: "Прекрасный сон эта ваша идея, что люди мудры и что им можно доверить решать их собственное будущее. Но проблема в том, что они не такие. Поэтому мы в Китае не доверяем людям выбирать лидеров".

Аудитория снисходительно посмеивается.

Но тут начинается сцена, когда оба героя попадают в "Макдональдс", и гость (Сюэ Син) осматривается и спрашивает Хиллари: а что, и эти люди тоже у вас голосуют? "Они ВСЕ голосуют", — отвечает она. Причем таким голосом, что зал уже не смеется, а прямо ржет (не забываем, как ей во время кампании напомнили о прежних выступлениях насчет "презренных", которые, к сожалению, тоже наделены правом голоса).

Выводы критиков нью-йоркской премьеры частично касаются качества музыки, излишней сложности сюжета и прочего. Хореография (Хиллари же еще и танцует) вроде бы всем нравится.

И все говорят о том, что пьеса прежде всего политическая. "Мягкая сила" — это исследование места, которое США занимают сейчас в мире, изложенное с китайской точки зрения: таков текст на афише самого театра. Перед нами ситуация, когда главный герой приезжает из Азии и видит США странным и варварским государством, которое следует цивилизовать (это с сайта NBC News, если что).

Здесь мы видим "комментарий к развивающемуся соперничеству США и Китая" — так говорится в рецензии Washington Post.

Политика политикой, но прежде всего — это все-таки феномен глобальной культуры. Культуры, которая не одна (их несколько, и чем дальше, тем больше они будут сталкиваться, изумляться друг другу, спорить и воевать).

Если говорить только об искусстве слова — литературе, то сегодня живы и работают два действительно замечательных мастера, которые постоянно пишут о двух мирах, двух культурах. Один — это Орхан Памук (Турция), а второй — Салман Рушди — сегодня вообще только о том и пишет, начиная со сборника рассказов под говорящим названием "Восток, Запад". Рушди, выходец одновременно из Индии и Пакистана, все свои силы потратил на то, чтобы стать человеком Запада в большей степени, чем коренные западники. Но мы-то восхищаемся им потому, что он человек Востока. А пишет он и о том, что миссия оказалась трагически невыполнима, тот Запад, куда он и многие другие стремились, не получился (например, в его последнем романе "Золотой дом" об индийском миллионере в Нью-Йорке).

А сын китайских эмигрантов и американец в первом поколении Дэвид Генри Хуан довольно аккуратно завис ровно между двумя мирами и рассказывает, какие они разные, — рассказывает очень мягко и с юмором, понятным обеим сторонам.