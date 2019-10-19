Вучич рассказал о "высочайшем уровне" отношений между Россией и Сербией

БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Отношения Москвы и Белграда находятся на высочайшем уровне за несколько десятилетий, заявил президент Сербии Александр Вучич в субботу в ходе визита премьера РФ Дмитрия Медведева.

Глава правительства России находится в Сербии, где принимает участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проводит переговоры с руководством республики.

"После многочисленных встреч с президентом России Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым, кажется, могу сказать, что наши отношения находятся на самом высоком уровне в последние несколько десятилетий. Они полны искреннего доверия, уважения и понимания позиций", - заявил президент Сербии.

По его словам, для Белграда это означает, "что всегда можно рассчитывать на поддержку и помощь России, прежде всего, когда речь идет о наших политических отношениях".

Вучич и Медведев днем присутствовали на военном смотре сербской армии "Свобода 2019". Показ проходил на военном аэродроме в Батайнице под Белградом. Минобороны Сербии ранее сообщало, что в рамках смотра будет продемонстрирована и переданная Россией техника - бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми нескольких модификаций.